11 февр. 2021 г., 21:23
Journalist ID: 2177
News Code: 84226485
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Иран осудил нападение на автомобили миссии ООН в Афганистане

Иран осудил нападение на автомобили миссии ООН в Афганистане

Тегеран, 11 февраля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил нападение на два автомобиля миссии Организации Объединенных Наций (ООН) на трассе, соединяющей Кабул и город Джелалабад.

"К сожалению, распространение насилия в Афганистане достигло очень опасной стадии, и если международное сообщество, страны региона и все ответственные силы в Афганистане не обратят внимание на этот вопрос, есть опасения, что в этой стране будет наблюдаться рост насилия и худшие условия безопасности", говорится в заявлении Хатибзаде, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Вооруженное нападение боевиков на два автомобиля миссии ООН произошел на трассе, соединяющей Кабул и город Джелалабад. В результате инцидента погибли пять человек. По данным местной полиции, водитель одной из машин был убит. Управляемое им транспортное средство упало в реку.

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