Иран осудил нападение на автомобили миссии ООН в Афганистане

"К сожалению, распространение насилия в Афганистане достигло очень опасной стадии, и если международное сообщество, страны региона и все ответственные силы в Афганистане не обратят внимание на этот вопрос, есть опасения, что в этой стране будет наблюдаться рост насилия и худшие условия безопасности", говорится в заявлении Хатибзаде, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Вооруженное нападение боевиков на два автомобиля миссии ООН произошел на трассе, соединяющей Кабул и город Джелалабад. В результате инцидента погибли пять человек. По данным местной полиции, водитель одной из машин был убит. Управляемое им транспортное средство упало в реку.