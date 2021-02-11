Рябков: США и ЕС должны предоставить Ирану бонусы за выполнение Тегераном ядерной сделки

"Мы призываем коллег в Европе и в США обеспечить то, чего так не хватает иранцам, а именно экономических бонусов от их выполнения ядерной сделки. Эти бонусы были, по сути дела, ликвидированы, они, собственно говоря, и не были предоставлены. Более того, Иран столкнулся с новыми рестрикциями, новыми ограничениями и в сфере своей торговли, и по получению технологий, даже в смысле приобретения соответствующих товаров гуманитарного характера. Все в рамках пресловутой политики максимального давления, которую продвигали при прежней администрации США", - сказал он.

"Так давайте, уважаемые коллеги в Европе и США, проявите мужество, проявите ответственность, сделайте первый шаг. Мы уверены, что иранская сторона быстро ответит конструктивной реакцией и назревающий новый кризис вокруг СВПД можно будет предотвратить", - подчеркнул Рябков.

Взаимные требования

Замминистра указал, что хотя ситуация вокруг ядерной сделки не самая простая, шансы на разрешение вопросов все-таки есть. "Мы на протяжении многих лет борьбы за живучесть СВПД, знаете, как на корабле, то воду откачиваем, то какие-то отсеки задраиваем, то балласт за борт выкидываем, пока вроде бы ко дну не идет, но усилия надо продолжать. Надежда есть", - отметил он.