11 февр. 2021 г., 18:52
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News Code: 84226406
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Иран пообещал наказать убийц ученого-ядерщика Фахризаде

Иран пообещал наказать убийц ученого-ядерщика Фахризаде

Тегеран, 11 февраля. ИРНА — Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил в четверг, что те, кто заказал и осуществил убийство Физика-ядерщика и заместителя министра обороны Ирана Мохсена Фахризаде, будут наказаны.

"Как великая страна со стратегическим управлением, Иран, без сомнения, осуществит это наказание в нужном месте и в нужное время, - отметил командующий", указал министр.

"Сегодня Иран — одна из ведущих ракетных держав, разрабатывающая и производящая все необходимые ракеты для использования в вооруженных силах", добавил Хатами.

27 ноября в пресс-службе Минобороны Ирана сообщили, что глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны был убит в результате теракта. "Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при министерстве обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. К сожалению бригаде медиков не удалось его спасти, и несколько минут назад он погиб смертью мученика", сообщили в министерстве обороны Ирана.

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