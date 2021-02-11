Глава судебной власти Ирана заявил о крепких отношениях с Ираком

"Противостояние иракского народа террористической группировке "ДАИШ" и взаимодействия Ирана в этом отношении являются примером сочувствия двух народа", отметил он.
По его словам, многие пытались наносить ущерб хорошим отношениям Ирана и Ирака, но им не удалось.
Раиси также указал на убийство генерала Гасема Сулеймани и заместителя командующего Хашд Аш-Шааби Абу Махди Аль-Мохандеса в аэропорту Багдада как пример общей связи Ирана и Ирака.
Аль-Хальбуси на этой встрече подверг критике санкции США против Ирана, и заявил об усилиях Ирака для снижения давления жестких санкций на Иран.
Напомним, глава судебной власти Ирана в понедельник вечером во главе высокопоставленной делегации прибыл с визитом в Багдад.
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Багдад, 11 февраля, ИРНА – Отношения Ирана и Ирака носят идеологический, исторический и крепкий характер, заявил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси на встрече со спикером парламента Ирака Мухаммадом аль-Хальбуси.
"Противостояние иракского народа террористической группировке "ДАИШ" и взаимодействия Ирана в этом отношении являются примером сочувствия двух народа", отметил он.
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