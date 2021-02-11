Новая администрация США пока не показала жест доброй воли: Рухани

Говоря о тяжелой финансовой ситуации с обеспечением вакцины от коронавируса, Рухани напомнил: "Тот преступник, который был в Белом доме, не позволил денежный оборот в банках, и мы в течение нескольких недель были заняты переводом денег из одного банка в другой".

По его словам, новая администрация США пока не показала жест доброй воли. "Может быть, их слова изменились, но важны действия. Поэтому мы должны увидеть, как они компенсируют это преступление на практике", добавил он.

Указав на преступления бывшего президента США Дональда Трампа, Рухани отметил, что новая администрация Соединенных Штатов должна выбрать новый путь, так как прежний путь был неправильным.

"Несомненно политика максимального давления на Иран и экономическая война обречены на провал, но ещё иранский народ страдается от проблем. Поэтому администрация США должна наверстать свои ошибки",