Иранский чиновник заявил об устранении неясностей в производстве российской вакцины от коронавируса

"Мы обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в области регистрации лекарственных средств, в том числе профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения, а также вопрос организации производства российской вакцины «Спутник V» в Иране", сообщил он ИРНА по итогам встречи с заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Александрой Дроновой.

По его словам, российская сторона также получила хорошую информацию о возможностях иранских фармацевтических компаний, работающих над вакцинами.

Шанесаз выразил надежду на ускорение производства вакцины от коронавируса с партнерством России в Иране, добавив, что речь идет о производстве 10 млн доз вакцины в год в Иране.

Замминистра здравоохранения России Александра Дронова также назвала свою встречу с делегацией минздрава Ирана конструктивной, и заявила о расширении сотрудничества двух стран в области здравоохранения, лечения и производства вакцины.



Посол Ирана в Москве Казем Джалали также заявил о хороших переговоров между двумя странами, и отметил, что российская сторона завтра направит вторую партию вакцины от коронавируса в Иран, как уже было запланировано.

Иранская делегация также посетила линию производства вакцины «Спутник V» на площадке АО «Генериум» (Владимирская область), где сотрудников Минздрава Ирана ознакомили с процессом производства вакцины.

По результатам визита был подписан План сотрудничества Минздрава России и Минздрава Ирана на 2021-2022 годы.

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