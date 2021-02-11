11 февр. 2021 г., 11:43
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Иранский чиновник заявил об устранении неясностей в производстве российской вакцины от коронавируса

Иранский чиновник заявил об устранении неясностей в производстве российской вакцины от коронавируса

Москва, 11 февраля, ИРНА – Все неясности в совместном производстве российской вакцины от коронавируса были устранены в ходе визита в Москву, заявил замминистра здравоохранения и медицинского образования и председатель Организации по контролю за производством лекарств и продовольствия Ирана Мохаммад Реза Шанесаз в конце четырехдневной поездки в Россию.

"Мы обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в области регистрации лекарственных средств, в том числе профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения, а также вопрос организации производства российской вакцины «Спутник V» в Иране", сообщил он ИРНА по итогам встречи с заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Александрой Дроновой.
По его словам, российская сторона также получила хорошую информацию о возможностях иранских фармацевтических компаний, работающих над вакцинами.
Шанесаз выразил надежду на ускорение производства вакцины от коронавируса с партнерством России в Иране, добавив, что речь идет о производстве 10 млн доз вакцины в год в Иране.
Замминистра здравоохранения России Александра Дронова также назвала свою встречу с делегацией минздрава Ирана конструктивной, и заявила о расширении сотрудничества двух стран в области здравоохранения, лечения и производства вакцины.


Посол Ирана в Москве Казем Джалали также заявил о хороших переговоров между двумя странами, и отметил, что российская сторона завтра направит вторую партию вакцины от коронавируса в Иран, как уже было запланировано.
Иранская делегация также посетила линию производства вакцины «Спутник V» на площадке АО «Генериум» (Владимирская область), где сотрудников Минздрава Ирана ознакомили с процессом производства вакцины.
По результатам визита был подписан План сотрудничества Минздрава России и Минздрава Ирана на 2021-2022 годы.

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