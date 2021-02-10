Глава судебной власти Ирана встретился с президентом Ирака

По данным ИРНА, Раиси во главе высокопоставленной делегации встретился с президентом Ирака Бархамом Салехом в Багдаде.

Глава судебной системы и президент Ирака обсудили двусторонние отношения между Тегераном и Багдадом и пути их укрепления и расширения.

Глава судебной системы Исламской Республики Иран также встретится со спикером иракского парламента Мухаммедом аль-Халбуси.

Раиси прибыла в Багдад в понедельник вечером с трехдневным визитом по официальному приглашению председателя Высшего судебного совета Ирака Фаека Зидана.