Торгово-экономические отношения между Ираном и Украиной будут развиваться

«Сегодня Исламская Республика Иран отмечает свой национальный день - годовщину победы Исламской революции под руководством имама Хомейни. Дружеские отношения между Украиной и Ираном имеют глубокую историю, и фундамент этих отношений был заложен сразу после провозглашения независимости Украины», - написал он.

«В 1992 году мы установили политические (дипломатические) отношения», - сказал он. «С тех пор мы добились значительного прогресса в наших отношениях. Создана прочная правовая и договорная база, успешно развиваются торгово-экономические отношения, проводятся совместные выставки живописи, культурные групповые обмены и успешное сотрудничество в сфере образования», - добавил он.