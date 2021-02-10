10 февр. 2021 г., 20:07
Journalist ID: 2388
News Code: 84225597
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Торгово-экономические отношения между Ираном и Украиной будут развиваться

Торгово-экономические отношения между Ираном и Украиной будут развиваться

Тегеран, 10 февраля, ИРНА - Поздравляя Национальный день Исламской Республики Иран, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что отношения с Исламской Республикой имеют гораздо больший потенциал.

«Сегодня Исламская Республика Иран отмечает свой национальный день - годовщину победы Исламской революции под руководством имама Хомейни. Дружеские отношения между Украиной и Ираном имеют глубокую историю, и фундамент этих отношений был заложен сразу после провозглашения независимости Украины», - написал он.

«В 1992 году мы установили политические (дипломатические) отношения», - сказал он. «С тех пор мы добились значительного прогресса в наших отношениях. Создана прочная правовая и договорная база, успешно развиваются торгово-экономические отношения, проводятся совместные выставки живописи, культурные групповые обмены и успешное сотрудничество в сфере образования», - добавил он.

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