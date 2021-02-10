Иран и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в области здравоохранения

По данным ИРНА, на встрече, состоявшейся сегодня в Минздраве России в Москве, заместитель министра здравоохранения Ирана Мохаммад Реза Шанесаз и заместитель главы Минздрава Александра Дронова Между двумя странами подписаны соглашения в области здравоохранения, лечения, фармации и образования.

На встрече заместитель министра здравоохранения России предложила превратить меморандум в соглашение между министерствами и в конечном итоге подписать его между правительствами двух стран, что было согласовано иранской стороной, и было решено, что обе стороны будут заниматься этим вопросом.

Шанезаз находится в Москве с воскресенья, чтобы оценить фармацевтический и вакцинный потенциал России и подписать меморандум о взаимопонимании.