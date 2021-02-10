Люди мира в большом долгу перед иранским народом в поражении Трампа: Рухани

«Где бы мы ни были единодушно и работали вместе, Бог дал нам победу, и так же, как мы выиграли восьмилетнюю навязанную войну, мы выиграем и трехлетнюю экономическую войну», - сказал Рухани.

«Все люди мира в большом долгу перед иранским народом. Если бы иранский народ не противостоял тирану Белого дома и не победил его, Трамп победил бы без каких-либо усилий и затрат», - отметил он.

«В этом году мы празднуем годовщину победы Исламской революции, поскольку наша страна побеждает после трех лет сопротивления санкциям и экономической войне», - добавил он.

«Если бы мы покинули ядерную сделку, все санкции вернулись бы, и победа сионистов была бы реакцией региона и экстремистов, но сопротивление народа и стратегия правительства заставили Трампа не добиться своих целей», - продолжил он.