10 февр. 2021 г., 15:24
Journalist ID: 2388
News Code: 84225418
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Люди мира в большом долгу перед иранским народом в поражении Трампа: Рухани

Люди мира в большом долгу перед иранским народом в поражении Трампа: Рухани

Тегеран, 10 февраля, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани в годовщину победы Исламской революции выступил с речью.

«Где бы мы ни были единодушно и работали вместе, Бог дал нам победу, и так же, как мы выиграли восьмилетнюю навязанную войну, мы выиграем и трехлетнюю экономическую войну», - сказал Рухани.

«Все люди мира в большом долгу перед иранским народом. Если бы иранский народ не противостоял тирану Белого дома и не победил его, Трамп победил бы без каких-либо усилий и затрат», - отметил он.

«В этом году мы празднуем годовщину победы Исламской революции, поскольку наша страна побеждает после трех лет сопротивления санкциям и экономической войне», - добавил он.

«Если бы мы покинули ядерную сделку, все санкции вернулись бы, и победа сионистов была бы реакцией региона и экстремистов, но сопротивление народа и стратегия правительства заставили Трампа не добиться своих целей», - продолжил он.

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