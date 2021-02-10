Иранский фильм «Солнце» стал претендентом на премию «Оскар»

Международный комитет по выдвижению кандидатур на полнометражные фильмы примет решение о пяти финальных кандидатах после просмотра фильмов, и они будут объявлены 15 марта 2021 года вместе с номинантами других 22 категорий конкурса на премию Оскар. Победитель Международного Оскара полнометражных фильмов будет выбран только голосованием всех действующих и постоянных членов Академии.

В синопсисе фильма говорится, что ‌ Али - 12-летний ребенок, который проводит свою жизнь со своими друзьями, крадя детали и работая на складе шин, и однажды столкнулись с новым предложением от местных преступников.