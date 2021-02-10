10 февр. 2021 г., 11:09
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News Code: 84224972
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Иранский фильм «Солнце» стал претендентом на премию «Оскар»

Иранский фильм «Солнце» стал претендентом на премию «Оскар»

Тегеран, 10 февраля, ИРНА - В номинацию «Лучший международный фильм» премии «Оскар» вошли 15 фильмов, среди которых встречается «Солнце» режиссера Маджида Маджиди. Фильм стал одним из 93 фильмов, номинированных на «Оскар» со всего мира.

Международный комитет по выдвижению кандидатур на полнометражные фильмы примет решение о пяти финальных кандидатах после просмотра фильмов, и они будут объявлены 15 марта 2021 года вместе с номинантами других 22 категорий конкурса на премию Оскар. Победитель Международного Оскара полнометражных фильмов будет выбран только голосованием всех действующих и постоянных членов Академии.

В синопсисе фильма говорится, что ‌ Али - 12-летний ребенок, который проводит свою жизнь со своими друзьями, крадя детали и работая на складе шин, и однажды столкнулись с новым предложением от местных преступников.

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