Калибаф: смена администрации в США не повлияет на отношения Тегерана и Москвы

Как сообщает ИРНА, спикер иранского парламента в интервью телеканалу Россия 24 заявил, что цель его визита в Россию - поднять уровень существующих отношений до уровня стратегического партнерства и расширить структуру двустороннее сотрудничество.

«Достижение такого уровня сотрудничества требует развития двусторонних отношений на всех уровнях, и мы думаем о горизонте 20-летнего и 50-летнего сотрудничества между двумя странами», - сказал он.

«Смена администрации в США не являются изменяющимся элементом в отношениях между Тегераном и Москвой, но мы должны поднять эту историю позитивного сотрудничества между двумя странами в Сирии на более высокий уровень, то есть на стратегический уровень», - сказал он.