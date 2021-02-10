10 февр. 2021 г., 10:56
Journalist ID: 2388
News Code: 84224948
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Калибаф: смена администрации в США не повлияет на отношения Тегерана и Москвы

Калибаф: смена администрации в США не повлияет на отношения Тегерана и Москвы

Тегеран, 10 февраля, ИРНА - В интервью телеканалу «Россия 24» спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф сказал, что для достижения стратегических отношений необходимо очертить горизонт 50-летнего сотрудничества между Ираном и Россией.

Как сообщает ИРНА, спикер иранского парламента в интервью телеканалу Россия 24 заявил, что цель его визита в Россию - поднять уровень существующих отношений до уровня стратегического партнерства и расширить структуру двустороннее сотрудничество.

«Достижение такого уровня сотрудничества требует развития двусторонних отношений на всех уровнях, и мы думаем о горизонте 20-летнего и 50-летнего сотрудничества между двумя странами», - сказал он.

«Смена администрации в США не являются изменяющимся элементом в отношениях между Тегераном и Москвой, но мы должны поднять эту историю позитивного сотрудничества между двумя странами в Сирии на более высокий уровень, то есть на стратегический уровень», - сказал он.

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