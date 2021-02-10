В Иране началось шествие по случаю годовщины победы Исламской революции

Церемония проходит на автомобилях, мотоциклах и велосипедах из-за коронавируса в Тегеране и других городах. Участники марша украсили свои автомобили и транспортные средства революционными лозунгами, изображениями Имама Хомейни.

Отметим, что с 1-го по 10-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета.1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся основатель исламской революции имам Хомейни, и в конце концов, 22 бахмана (10 февраля), когда армия объявила о своем нейтралитете, победила Исламская революция.