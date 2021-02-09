Патрушев и Галибаф подтвердили готовность к расширению сотрудничества России и Ирана

"Николай Патрушев и Мохаммад Багер Галибаф обсудили вопросы дальнейшего развития российско-иранских отношений в различных сферах, в том числе в области безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "собеседники подтвердили готовность к расширению взаимодействия Москвы и Тегерана как в двустороннем, так и в многостороннем форматах". Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в области информационной безопасности, совместным усилиям по борьбе с пандемией, вопросам региональной безопасности, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"В завершение встречи Николай Патрушев поздравил М. Б. Галибафа с отмечаемым в Иране 11 февраля Днем исламской революции, а также передал привет секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, подчеркнув сложившийся тесный конструктивный диалог между советами безопасности двух стран", - добавили в российском Совбезе.

Мохаммад Багер Галибаф прилетел в Москву в воскресенье и планирует завершить визит 9 февраля. Он возглавляет парламентскую делегацию, прибывшую по официальному приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина. По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, визит Галибафа может оказать значительный эффект на развитие отношений Москвы и Тегерана.