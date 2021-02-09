Посол Бельгии вызван в МИД Ирана

Генеральный директор департамента МИД Ирана по европейским делам вызвал посла Бельгии, чтобы передать протест Ирана против незаконного решения бельгийского суда.

Иранская сторона заявила на встрече, что это решение нарушает международное право и что Бельгия пренебрегла своими обязательствами по отношению к Ирану, поэтому Исламская Республика Иран никогда его не признает.

Он подчеркнул, что задержание, судебная процедура, постановление и осуждение Ассади противоречат Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

В Бельгии к 20 годам тюремного заключения приговорен иранский дипломат, работавший в Вене. Его обвинили в подготовке теракта во время митинга во Франции.