Рухани: никто не должен ожидать, что Иран сделает первый шаг к обязательствам по СВПД

Выступая на церемонии поздравления иностранных послов с годовщиной победы Исламской революции 1979 года, президент Рухани сказал, что на протяжении последних 42 лет Иран заявлял о мире, стабильности и переговорах для установления дружбы с другими странами. "Иран вел две войны за последние 42 года и в обеих одержал победу: одну навязал Саддам, а другую - Трамп. Первый предан забвению, и ему не остается ничего, кроме позора и бесчестия; и у последнего не осталось имени", уточнил он.

"2020 год был трудным для всех, но особенно трудным был для Ирана, потому что все страны могли свободно использовать свои деньги для покупки медицинского оборудования, продуктов питания, лекарств и вакцин, за исключением Ирана, финансовые ресурсы которого были заблокированы из-за незаконных санкций США", подчеркнул президент Рухани.