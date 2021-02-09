9 февр. 2021 г., 20:34
Journalist ID: 2177
News Code: 84224573
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Иранцы отвечают на угрозу и давление сопротивлением, сказал Зариф

Иранцы отвечают на угрозу и давление сопротивлением, сказал Зариф

Тегеран, 9 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал во вторник вечером, что народ Ирана отвечает на уважение уважением, а на угрозы и давление - сопротивлением, и что любой, кто угрожал этим людям, отправился на свалку истории, но иранцы все еще стоят.

На церемонии, на которой присутствовали иностранные послы, чтобы поздравить президента Хасана Рухани по случаю годовщины победы Исламской революции 1979 года, Зариф сказал, что прошлый год был полон тревог для всех; пандемия COVID-19 бросила вызов миру, и все страны объединились, чтобы солидарно бороться с кризисом, за исключением зловещего сионистского режима, который пытался использовать болезнь для достижения своих целей.

Сионистский режим пытался оказать давление на народ Ирана, чтобы сегодняшняя церемония не состоялась, сказал Зариф, добавив, что народ Ирана выступил против экономической войны и экономического терроризма бывшего президента США Дональда Трампа.

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