Иранцы отвечают на угрозу и давление сопротивлением, сказал Зариф

На церемонии, на которой присутствовали иностранные послы, чтобы поздравить президента Хасана Рухани по случаю годовщины победы Исламской революции 1979 года, Зариф сказал, что прошлый год был полон тревог для всех; пандемия COVID-19 бросила вызов миру, и все страны объединились, чтобы солидарно бороться с кризисом, за исключением зловещего сионистского режима, который пытался использовать болезнь для достижения своих целей.

Сионистский режим пытался оказать давление на народ Ирана, чтобы сегодняшняя церемония не состоялась, сказал Зариф, добавив, что народ Ирана выступил против экономической войны и экономического терроризма бывшего президента США Дональда Трампа.