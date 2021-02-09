Россия готова развивать многоплановое сотрудничество с Ираном

"Иран наш давний близкий партнёр, с которым мы заинтересованы развивать многоплановое сотрудничество. Независимо от внешней конъюнктуры. Хочу отметить, что наше межпарламентское сотрудничество развивается поступательно, содержательно", - заявила председатель СФ.

"Ваш визит очень короткий, но он очень насыщенный. Я знаю, что плодотворно прошли переговоры с моим коллегой, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, завтра предстоят переговоры с министром иностранных дел Лавровым, секретарем Совета безопасности Николаем Платоновичем Патрушевым", сказала Матвиенко.

"Но хочу с вас взять обещание, что вы найдете возможность еще раз приехать в Россию (я вас искренне приглашаю), но для того, чтобы посетить один или два наших региона, субъекта Федерации", - добавила она.

В свою очередь спикер иранского парламента с улыбкой заметил, что готов еще раз приехать в Россию после того, как Матвиенко посетит Иран.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что Иран является давним и близким партнером России, с которым РФ "заинтересована развивать многоплановое сотрудничество, независимо от внешней конъюнктуры". "Хочу отметить, что наше межпарламентское сотрудничество развивается поступательно, содержательно. У нас одна из самых больших групп дружбы с парламентом Ирана", - отметила она.