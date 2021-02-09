9 февр. 2021 г., 18:19
Journalist ID: 2177
News Code: 84224421
0 Persons

Иран находится на переднем крае борьбы с незаконным оборотом наркотиков

Иран находится на переднем крае борьбы с незаконным оборотом наркотиков

Тегеран, 9 февраля. ИРНА — Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Иран находится на переднем крае борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Раиси, который находится с официальным визитом в Ираке, провел во вторник встречу с резидентом Высшего судебного совета Фаиком Зиданом.

Подчеркнув необходимость наказать американцев за убийство командиров сопротивления Касема Сулеймани и Махди аль-Мохандеса, Раиси заявили, что, если бы американцы не были привлечены к ответственности за это преступление, у них хватило бы смелости совершить аналогичные преступления не только в Ираке, но и в других странах.

"Исламская Республика Иран является жертвой торговли наркотиками, принесла в жертву многих мучеников и заплатила таким образом большие деньги", сказал Раиси.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 12 =