Иран находится на переднем крае борьбы с незаконным оборотом наркотиков

Раиси, который находится с официальным визитом в Ираке, провел во вторник встречу с резидентом Высшего судебного совета Фаиком Зиданом.

Подчеркнув необходимость наказать американцев за убийство командиров сопротивления Касема Сулеймани и Махди аль-Мохандеса, Раиси заявили, что, если бы американцы не были привлечены к ответственности за это преступление, у них хватило бы смелости совершить аналогичные преступления не только в Ираке, но и в других странах.

"Исламская Республика Иран является жертвой торговли наркотиками, принесла в жертву многих мучеников и заплатила таким образом большие деньги", сказал Раиси.