Общая мощность иранских хранилищ нефти достигнет 100 млн. баррелей

По его словам, с запуском нефтехранилище объемом 3,6 млн. баррелей на острове Кешм общая мощность иранских хранилищ нефти достигла 57 млн. баррелей.

Манучехри добавил, что согласно программы шестого плана пятилетнего развития мощность нефтехранилищ Ирана должна составить 100 млн. баррелей.

Он отметил, что мощность этого хранилища может быть увеличена до 6 млн баррелей на втором этапе и до 20 млн баррелей на третьем этапе.

Этот объект может быть использован для снабжения топливом судоходного флота страны.