Раиси высоко оценил действия Ирака в расследовании убийства генерала Сулеймани

Он на совместной пресс-конференции с президентом Высшего судебного совета Ирака Фаиком Зиданом выразил надежду на результативность разведывательного и судебного сотрудничества между двумя странами в этом деле.

Раиси добавил, что наказание виновных в убийстве генерала Сулеймани также должно быть сдерживающим фактором для всех тех, кто намерен угнетать народы.

Выразив удовлетворение подписанием 3 меморандума между двумя странами, он заявил о расширении и развитии сотрудничества Ирана и Ирака в судебной области.

По его словам, экстрадиция преступников, правовые вопросы по торговым отношениям и борьбу с коррупцией также были обсуждены обеими сторонами на этой встрече.

Глава судебной власти Ирана в понедельник вечером во главе высокопоставленной делегации прибыл с визитом в Багдад.

Напомним, генерал Сулеймани и заместитель командующего Хашд Аш-Шааби Абу Махди Аль-Мохандес были убиты 3 января 2020 года по приказу Дональда Трампа при ударе ВВС США вблизи международного аэропорта в Багдаде.

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