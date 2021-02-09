9 февр. 2021 г., 15:13
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Раиси высоко оценил действия Ирака в расследовании убийства генерала Сулеймани

Раиси высоко оценил действия Ирака в расследовании убийства генерала Сулеймани

Багдад, 9 февраля, ИРНА – Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси высоко оценил действия судебной власти Ирака в расследовании убийства генерала Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса.

Он на совместной пресс-конференции с президентом Высшего судебного совета Ирака Фаиком Зиданом выразил надежду на результативность разведывательного и судебного сотрудничества между двумя странами в этом деле.
Раиси добавил, что наказание виновных в убийстве генерала Сулеймани также должно быть сдерживающим фактором для всех тех, кто намерен угнетать народы.
Выразив удовлетворение подписанием 3 меморандума между двумя странами, он заявил о расширении и развитии сотрудничества Ирана и Ирака в судебной области.
По его словам, экстрадиция преступников, правовые вопросы по торговым отношениям и борьбу с коррупцией также были обсуждены обеими сторонами на этой встрече.
Глава судебной власти Ирана в понедельник вечером во главе высокопоставленной делегации прибыл с визитом в Багдад.
Напомним, генерал Сулеймани и заместитель командующего Хашд Аш-Шааби Абу Махди Аль-Мохандес были убиты 3 января 2020 года по приказу Дональда Трампа при ударе ВВС США вблизи международного аэропорта в Багдаде.

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