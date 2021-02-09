Иран и Ирак подписали 3 меморандума о судебном сотрудничестве

Прокуроры Ирана и Ирака подписали меморандум о судебном сотрудничестве, министр юстиции Ирака и директор Инспекционной организации Ирана подписали меморандум о сотрудничестве в области инспекции, и третий меморандум о тюрьмах двух стран был подписан двумя сторонами.

Напомним, глава судебной власти Ирана в понедельник вечером во главе высокопоставленной делегации прибыл с визитом в Багдад.

Он во вторник утром встретился с президентом Высшего судебного совета Ирака Фаиком Зиданом. Стороны на этой встрече обсудили пути расширения и укрепления судебного сотрудничества двух стран.

Раиси сегодня также встретится с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Казыми, президентом страны Бархамом Салехом и спикером парламента Ирака Мухаммадом аль-Хальбуси.

Один из главных целей визита главы судебной власти Ирана в Ирак является расследованием убийства генерала Гасема Сулеймани, который 3 января 2020 года был убит вблизи международного аэропорта Ирака в Багдаде.

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