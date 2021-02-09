Глава ЕЭК заявил о новой странице в отношениях Ирана и ЕАЭС

Галибаф на этой встрече выразил удовлетворение присоединением Ирана к ЕАЭС, и заявил о готовности создать дорожную карту для расширения сотрудничества.

«Новая страница открылась в отношениях ЕАЭС с Ираном, и 5 стран Евразийского экономического союза стремятся развивать сотрудничество с Исламской Республикой», добавил Мясникович.

Галибаф назвал коронавирус и санкции против Ирана и России основными препятствиями на пути двустороннего сотрудничества. Он также заявил, что проблемы в отношении банковских отношений и транспорта должны решены.

Спикер иранского парламента также заявил, что запуск коридора «Север-Юг» также является очень важным на пути торговых отношений Ирана со странами ЕАЭС.

Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года. Оно рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном. Россия ратифицировала соглашение в ноябре 2018 года.

По условиям соглашения, не позднее, чем через год после вступления в силу стороны обязуются начать переговоры по заключению полноценного соглашения о свободной торговле. Реализация соглашения будет способствовать увеличению объёмов торговли и развитию экономических связей между его участниками, увеличению поставок российской промышленной и сельскохозяйственной продукции в Иран.

