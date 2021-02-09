Небо Ирана небезопасно для американских истребителей: глава минразведки ИРИ

«У Соединенных Штатов были серьезные планы нанести военный удар по Ирану и они хотели наверстать свое поражение в экономической войне, но демонстрация силы наших вооруженных сил заставила их скептически отнестись к своим действиям», заявил министр разведки Ирана в прямом эфире государственного телеканала в понедельник.

По его словам, США не смогли использовать любую страну, так как если бы их истребители вылетели из любого аэропорта в любой стране, аэропорт и объекты той страны были бы разрушены. «После того, как их ультрасовременный беспилотник был сбит, американцы осознали, что иранское небо небезопасно для их истребителей», добавил иранский министр.

Алави пояснил, что когда Ирану удалось поразить движущуюся цель на расстоянии 1800 км в военных учениях, американским силам стало известным, что их авианосец может быть нацелен в Индийском океане.

«Теперь те же страны, которые призвали США к противосиянию Ирану, рекомендуют им договориться с Ираном. Это результат авторитета наших вооруженных сил», заключил министр разведки.

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