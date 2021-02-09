В Иране стартовала вакцинация против COVID-19

В официальной церемонии, прошедшей в больнице Имам Хомейни в Тегеране принял участие министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

Первым человеком, который получил российскую вакцину "Спутник V" в Иране стал сын министра здравоохранения страны.

По словам министра здравоохранения, на первом этапе вакцину получит медицинский персонал отделений интенсивной терапии. Вакцинация будет осуществляться бесплатно.

4 февраля в Тегеран прибыл самолет с первой партией вакцины "Спутник V". В стране также ожидают партию из 4,2 млн доз вакцины AstraZeneca, она, как ожидается, прибудет в феврале. Кроме того, страна планирует закупать вакцину от коронавируса у Китая и Индии.