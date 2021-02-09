Реализация прав последователей божественных религий в Иране — плод исламской революции

В течение последних 42 лет последователям божественных религий не только никогда не запрещалось проводить свои религиозные обряды, но и было предусмотрено место для лучшего проведения этой церемонии.

Кроме того, религиозные меньшинства и последователи божественных религий имеют право избирать своего представителя своим голосом в Меджлисе, чтобы быть защитником своих прав в иранском парламенте.

Использование частных школ и возможность изучения местного языка были еще одной возможностью, которое было предоставлено религиозным меньшинствам после Исламской революции.

Исламская Республика — образец солидарности между божественными религиями

Архиепископ Ассирийской церкви в городе Урмии Востока Марнерсей Беньямин заявил, что Исламская Республика Иран является образцом солидарности между божественными религиями.

"Идеи имама Хомейни в доктрине исламской революции вызвали солидарность и сочувствие среди последователей божественных религий", сказал он.

"Многочисленные встречи Верховного лидера революции с семьями христианских мучеников являются символом уважения Исламской Республикой к последователям монотеистических религий", указал архиепископ.

Профессор физики и иранский христианин, живущий в Канаде Эдвард Давуди считает, что Иран - безопасная страна для последователей божественных религий. "Свобода в Иране для последователей божественных религий не соблюдается даже в европейских странах", указал он.

По его словам, ярким примером свободы последователей божественных религий и религиозных меньшинств Ирана является проведение религиозной церемонии "Бадарак" в Монастыре

Святого Фаддея, которая проводится ежегодно с присутствием последователей из разных стран мира.

Прекратить оскорбления религиозных чувств — результат Исламской революции.

Людвиг Иоанна армянский гражданин в городе Урмии сказал, что до революции оскорбления божественных религий совершали разные люди, даже американские певцы. "Исламская республика – первое государство, выступившее против оскорблений других религий, в то время как сегодня мы видим, как сионистский режим неоднократно высмеивает божественные религии и даже не отказывается оскорблять святыни других религий", указал он.

Вопреки ложным сообщениям правозащитников о положении последователей божественных религий и религиозных меньшинств, они находятся в ситуации, противоречащей восприятию и анализу врагов страны, и не только не покинули свою родину, они сыграли свою роль, особенно в Восьмилетней войне, о чем свидетельствуют бесчисленные мученики и ветераны среди религиозных меньшинств и последователей божественных религий.