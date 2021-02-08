Калибаф: будущее ядерной сделки зависит от реакции США

По сообщению ИРНА, спикер иранского парламента на встрече с мыслителями Российского института востоковедения в понедельник вечером заявил, что «если соглашение идет на пользу другим, а Иран - единственный проигравший, как соглашение будет устойчивым?».

«Послание Ирана - отменить все санкции, чтобы люди могли увидеть влияние в своей жизни», - сказал он.

Как отметил Калибаф, Иран и Россия давно поддерживают стратегические партнерские отношения в области экономики, энергетики, транспорта, технологий, науки, а также здравоохранения.

Калибаф по официальному приглашению спикера Государственной думы России Вячеслава Володина прибыл в Москву в воскресенье вечером.