Калибаф: Подчеркивание прочности отношений - это послание Лидера правительству России

В понедельник, на второй день своего визита в Москву, Мохаммад Багер Калибаф на совместной пресс-конференции со спикером российской Думы Вячеславом Володиным сказал: «Послание Верховного лидера подчеркивает прочность, преемственность и стратегические отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией».

После пресс-конференции Калибаф объявил о проведении третьего заседания Совместной верховной комиссии парламентов Ирана и России в следующем году в Тегеране и, говоря об экономических отношениях между двумя странами, пояснил: «Укрепление отношений Тегеран-Москва должно осуществляться за счет новых структур и укрепления прежних структур в области экономических, культурных, технических, энергетических, промышленных, туристических, экономических, сельскохозяйственных, научных и академических вопросов».