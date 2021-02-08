8 февр. 2021 г., 18:48
Journalist ID: 2388
News Code: 84222821
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Калибаф: Подчеркивание прочности отношений - это послание Лидера правительству России

Калибаф: Подчеркивание прочности отношений - это послание Лидера правительству России

Тегеран, 8 февраля, ИРНА - Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф, находящийся в Москве, сказал, что самым важным вопросом этой поездки является послание Верховного лидера президенту России, в котором подчеркивается сила, стратегия отношений.

В понедельник, на второй день своего визита в Москву, Мохаммад Багер Калибаф на совместной пресс-конференции со спикером российской Думы Вячеславом Володиным сказал: «Послание Верховного лидера подчеркивает прочность, преемственность и стратегические отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией».

После пресс-конференции Калибаф объявил о проведении третьего заседания Совместной верховной комиссии парламентов Ирана и России в следующем году в Тегеране и, говоря об экономических отношениях между двумя странами, пояснил: «Укрепление отношений Тегеран-Москва должно осуществляться за счет новых структур и укрепления прежних структур в области экономических, культурных, технических, энергетических, промышленных, туристических, экономических, сельскохозяйственных, научных и академических вопросов».

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