Более 95% дополнительного оборудования иранской полиции производятся в стране

Тегеран, 8 февраля, ИРНА - Утром в понедельник, на второй день своего визита в Москву, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф принял участие во встрече с участием группы российских и иранских бизнесменов, целью которой было изучение препятствий на пути торговли между двумя странами и помощь в устранении препятствий и проблем.