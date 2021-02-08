Более 95% дополнительного оборудования иранской полиции производятся в стране

«Более 95% дополнительного оборудования отечественного производства демонстрируют знания и навыки молодежи и специалистов страны. Раньше мы видели самый низкий уровень качества оборудования, импортируемого в страну, но сегодня, опираясь на национальный опыт, знания и навыки, мы обеспечиваем нашу оборону, правоохранительные органы и оборудование для нужд внутри страны», - сказал он.
Тегеран, 8 февраля, ИРНА – Глава силы правопорядка Исламской Республики Иран генерал Хосейн Аштари заявил, что более 95% дополнительного оборудования производится внутри страны.
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