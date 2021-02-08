Спикер Госдумы РФ: санкции Запада против Ирана неприемлемы

На совместной пресс-конференции со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Калибафом в понедельник, касаясь санкций США против Ирана, особенно в условиях коронавируса, Вячеслав Володин сказал: «вместо того, чтобы помогать лечить коронавирус, они снижают качество жизни людей».

«Москве и Тегерану необходимо укреплять конвергенцию для преодоления региональных и глобальных проблем», - отметил он.

По его словам, «Целью наших переговоров является достижение реальных результатов и развитие отношений между Ираном и Россией в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта, а также создание условий для расширения торгово-экономических отношений между двумя странами».

«У нас с Ираном общая борьба с санкциями, торговыми войнами и двойными стандартами, которые навязаны не только нам, но и Китаю и Северной Корее», - пояснил он.