8 февр. 2021 г., 16:50
Journalist ID: 2388
News Code: 84222639
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Спикер Госдумы РФ: санкции Запада против Ирана неприемлемы

Спикер Госдумы РФ: санкции Запада против Ирана неприемлемы

Тегеран, 8 февраля, ИРНА - «Санкции и позиция США и Евросоюза, которые препятствуют распространению новых лекарств и вакцин, неприемлемы», - заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

На совместной пресс-конференции со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Калибафом в понедельник, касаясь санкций США против Ирана, особенно в условиях коронавируса, Вячеслав Володин сказал: «вместо того, чтобы помогать лечить коронавирус, они снижают качество жизни людей».

«Москве и Тегерану необходимо укреплять конвергенцию для преодоления региональных и глобальных проблем», - отметил он.

По его словам, «Целью наших переговоров является достижение реальных результатов и развитие отношений между Ираном и Россией в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта, а также создание условий для расширения торгово-экономических отношений между двумя странами».

«У нас с Ираном общая борьба с санкциями, торговыми войнами и двойными стандартами, которые навязаны не только нам, но и Китаю и Северной Корее», - пояснил он.

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