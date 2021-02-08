Иран готов поддержать план ООН по урегулированию йеменского кризиса: Зариф

Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс, который посетил Исламскую Республику Иран для обсуждения различных аспектов йеменского кризиса, встретился с Мохаммедом Джавадом Зарифом, чтобы обсудить последние события в йеменском кризисе и пути достижения мира и стабильность.

На этой встрече, касаясь событий в Йемене после начала кризиса в этой стране, особенно истории движений и инициатив Исламской Республики Иран за эти годы, министр иностранных дел объяснил видение исламской Республика Иран этом регионе.

Он подчеркнул необходимость уменьшить боль и проблемы обездоленного населения Йемена и сказал, что единственное решение йеменского кризиса - это политика, а не навязанная война.

В ходе встречи Зариф заявил о полной готовности Исламской Республики Иран поддержать любой эффективный план ООН по разрешению этого кризиса, учитывая очень тяжелые условия, возникшие в результате войны и экономической блокады, наложенной на йеменский народ.