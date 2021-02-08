8 февр. 2021 г., 16:10
Journalist ID: 2388
News Code: 84222577
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Министр обороны: голос Израиля в угрозах Ирану громкий, но практически бессильный

Министр обороны: голос Израиля в угрозах Ирану громкий, но практически бессильный

Тегеран, 8 февраля, ИРНА - Министр обороны и поддержки вооруженных сил генерал Амир Хатами сказал, что Израиль на практике не имеет смелости и способности что-либо сделать против страны.

«Израиль подобен животному с большой широкой пастью, кричащим и угрожающим, но у него мало размеров и силы, и он не в состоянии осуществить свои угрозы в отношении Ирана», - отметил он.

«За короткий срок в стране было проведено 10 крупных наземных, воздушных, военно-морских и оборонных военных учений, которые показали высокую боеготовность вооруженных сил страны», - добавил он.

По словам Хатами, «Оборонный авторитет Ирана таков, что сегодня противник не осмеливается противостоять Ирану военным путем, а только использует риторику против нас и не может предпринять никаких практических действий».

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