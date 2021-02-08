Министр обороны: голос Израиля в угрозах Ирану громкий, но практически бессильный

«Израиль подобен животному с большой широкой пастью, кричащим и угрожающим, но у него мало размеров и силы, и он не в состоянии осуществить свои угрозы в отношении Ирана», - отметил он.

«За короткий срок в стране было проведено 10 крупных наземных, воздушных, военно-морских и оборонных военных учений, которые показали высокую боеготовность вооруженных сил страны», - добавил он.

По словам Хатами, «Оборонный авторитет Ирана таков, что сегодня противник не осмеливается противостоять Ирану военным путем, а только использует риторику против нас и не может предпринять никаких практических действий».