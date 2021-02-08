140 линкоров и самолетов боевой поддержки пополнили ВМС КСИР

«Безопасность региона чрезвычайно важна как с точки зрения Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой ископаемой энергии, так и с точки зрения ценных объектов и инфраструктуры, которые наша страна построила за десятилетия, а также безопасность людей и прибрежных жителей. И необходимо приложить значительные усилия для обеспечения ее безопасности», - сказал Багери.

Генерал Хосейн Салами также выступил с речью на церемонии, заявив, что «в этом году мы стали свидетелями открытия четвертого этапа качественного и количественного расширения власти военно-морских сил КСИР. Размещение морских боевых океанских лайнеров и сотни военных кораблей являются частью огромных усилий слуг и разработчиков мощной оборонной политики Ирана».