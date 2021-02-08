8 февр. 2021 г., 15:54
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News Code: 84222547
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140 линкоров и самолетов боевой поддержки пополнили ВМС КСИР

140 линкоров и самолетов боевой поддержки пополнили ВМС КСИР

Тегеран, 8 февраля, ИРНА - По случаю годовщины победы революции 140 боевых линкоров и самолетов поддержки различных классов присоединились к 1-му военно-морскому округу КСИР в понедельник в присутствии начальника генерального штаба вооруженных сил генерал-майора Мохаммада Багери и главнокомандующий КСИР генерал-майора КСИР Хосейн Салами.

«Безопасность региона чрезвычайно важна как с точки зрения Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой ископаемой энергии, так и с точки зрения ценных объектов и инфраструктуры, которые наша страна построила за десятилетия, а также безопасность людей и прибрежных жителей. И необходимо приложить значительные усилия для обеспечения ее безопасности», - сказал Багери.

Генерал Хосейн Салами также выступил с речью на церемонии, заявив, что «в этом году мы стали свидетелями открытия четвертого этапа качественного и количественного расширения власти военно-морских сил КСИР. Размещение морских боевых океанских лайнеров и сотни военных кораблей являются частью огромных усилий слуг и разработчиков мощной оборонной политики Ирана».

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