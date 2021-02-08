Глава минобороны ИРИ заявил о производстве 800 продуктов оборонительной техники

Он на заседании в провинции Казвин заявил, что сегодня Иран достиг оборонительной независимости и военного сдерживания. "Оборонная доктрина Исламской Республики – это активное оборонительное сдерживание, и вооруженные силы страны готовы ответить на любые угрозы в стране", добавил он.

По его словам, безопасность региона обеспечивается региональными государствами, а не тем, кто приехал сюда с другой стороны мира.

Он отметил, что Иран постоянно укрепляет свою оборонительную мощь, и этот вопрос ни одной стране не касается.

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