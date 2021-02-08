8 февр. 2021 г., 13:50
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News Code: 84222311
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Калибаф провел встречу с иранскими и российскими бизнесменами

Калибаф провел встречу с иранскими и российскими бизнесменами

Тегеран, 8 февраля, ИРНА - Утром в понедельник, на второй день своего визита в Москву, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф принял участие во встрече с участием группы российских и иранских бизнесменов, целью которой было изучение препятствий на пути торговли между двумя странами и помощь в устранении препятствий и проблем.

Как сообщает ИРНА, российские и иранские бизнесмены изучали препятствия торговле между двумя странами. Недостаточные знания российских и иранских торговцев о взаимных возможностях, таможенных барьерах, вспышка коронавируса стали основными проблемами сотрудничества между двумя странами.

«Я знаком с экономическими препятствиями и проблемами двух стран, и, к счастью, лидеры двух стран делают упор на решение этих проблем. Мы должны попытаться решить проблемы отсутствия общения между двумя странами», - отметил спикер.

Он также упомянул вопросы и проблемы, связанные с транспортировкой между двумя странами, как одно из препятствий на пути развития торговли между Ираном и Россией, и подчеркнул необходимость принятия мер для решения этих проблем.

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