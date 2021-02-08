Зариф встретился со спецпредставителем ООН по делам Йемена

Стороны на этой встрече обсудили последнюю ситуацию вокруг Йемена.

Ранее в воскресенье высший советник министра иностранных дел Ирана по политическим делам Али Асгар Хаджи также встретился со спецпредставителем ООН по делам Йемена. Они на этой встрече обсудили различные аспекты йеменского кризиса, пути установления мира и прекращение войны в этой стране.

Хаджи призвал ООН и международное сообщество вмешивать в дела Йемена, чтобы прекратить войну и снять блокаду в стране. Он также заявил о готовности Исламской Республики оказать гуманитарные и медицинские помощи для борьбы йеменского народа с коронавирусом.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

