Ворота Кира Великого обнаружены вблизи Персеполиса

Исследователи считают, что торжественные ворота "Пардис Парсе" были введены в эксплуатацию во время правления сына Кира Великогого, Камбиса.

Ирано-итальянская археологическая делегация под совместным руководством Пьера Франческо Калири из Болонского университета и Алирезы Аскари Чаверди из Ширазского университета обнаружила огромное количество археологических документов в этом районе в течение 10 лет (2010-2020 гг.).

Обнаруженные ворота расположены в 3 км от Персеполиса. Эти ворота были 30*40 метров при высоте примерно 12 метров. В центре здания был коридор, представлявший собой прямоугольную комнату размером 8*12 метров, а внутри этой центральной комнаты находилось четыре стула. Центральный коридор выходил с обеих сторон на кампус Ахеменидов.

Алиреза Чаверди в интервью ИРАН заявил, что исторические документы и строительные материалы, использованные для украшения фасада здания показывают, что данные ворота были созданы в 539 году до н.э. по случаю захвата Вавилона по приказу Кира Великого.

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