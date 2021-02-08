8 февр. 2021 г., 10:34
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Ворота Кира Великого обнаружены вблизи Персеполиса

Ворота Кира Великого обнаружены вблизи Персеполиса

Шираз, 8 февраля, ИРНА – Ирано-итальянской археологической делегацией после 10 лет исследований удалось доказать, что ворота "Пардис Парсе" были созданы по приказу основателя династии Ахеменидов Кира Великиого.

Исследователи считают, что торжественные ворота "Пардис Парсе" были введены в эксплуатацию во время правления сына Кира Великогого, Камбиса.
Ирано-итальянская археологическая делегация под совместным руководством Пьера Франческо Калири из Болонского университета и Алирезы Аскари Чаверди из Ширазского университета обнаружила огромное количество археологических документов в этом районе в течение 10 лет (2010-2020 гг.).
Обнаруженные ворота расположены в 3 км от Персеполиса. Эти ворота были 30*40 метров при высоте примерно 12 метров. В центре здания был коридор, представлявший собой прямоугольную комнату размером 8*12 метров, а внутри этой центральной комнаты находилось четыре стула. Центральный коридор выходил с обеих сторон на кампус Ахеменидов.
Алиреза Чаверди в интервью ИРАН заявил, что исторические документы и строительные материалы, использованные для украшения фасада здания показывают, что данные ворота были созданы в 539 году до н.э. по случаю захвата Вавилона по приказу Кира Великого.

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