Калибаф: у Ирана и России много общего

Калибаф в своем первой поездке в Россию в посольстве Исламской Республики заявил, что Иран и Россия имеют общие и близкие взгляды по различным международным вопросам, что проложило путь для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Спикер парламента указал на важность ирано-российских отношений и продолжения процесса расширения сотрудничества в различных областях и продолжил, что, используя общие точки, можно преодолеть слабые стороны двух стран.

Калибаф отметил, что Верховный лидер делает упор на развитие и углубление отношений между Ираном и Россией и расширение структуры двустороннего сотрудничества, и пояснил, что одна из важнейших целей визита в Россию - дать россиянам уверенность в том, что отношения Тегерана и Москвы не будут изменены в условиях глобального развития.