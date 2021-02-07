Иран не будет вести повторные переговоры по СВПД

"Иран никогда не выходил из СВПД, а лишь сократил свои обязательства в рамках ядерной сделки", сказал глава МИД Ирана.

"Это (Бывший президент США Дональд) Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, а (нынешний президент США Джо) Байден должен вернуться к ранее согласованной сделке. Все", указал Зариф.

Ранее в воскресенье верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи заявил, что если США отменит все санкции, тогда Иран вернется к своим обязательствам по СВПД. "Именно Иран вправе выдвигать условия по СВПД, ведь он выполнил все свои обязательства, а не США и евротройка, нарушившие их. Если они хотят, чтобы Иран вернулся к обязательствам, США должны отменить все санкции. Мы проверим и если подтвердится, то и мы вернемся к обязательствам", сказал лидер.