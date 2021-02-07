Спикер парламента Ирана прибыл в Москву

Галибаф совершит официальный визит в Москву по приглашению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Ранее перед поездкой в Москву, Галибаф отметил, что он доставит в Россию важное послание по стратегическим вопросам Верховного лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи, адресованное президенту России Владимиру Путину.

"Верховный лидер аятолла Али Хаменеи постоянно подчеркивает стратегический характер отношений с Россией, которую он сделал приоритетным направлением для моего первого визита", сказал Галибаф.