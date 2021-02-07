7 февр. 2021 г., 19:32
Journalist ID: 2177
News Code: 84221390
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Спикер парламента Ирана прибыл в Москву

Спикер парламента Ирана прибыл в Москву

Тегеран, 7 февраля. ИРНА — Иранская делегация во главе с председателем парламента (Меджлиса) Ирана Мохаммад Багер Галибаф прибыл в воскресенье в Москву.

Галибаф совершит официальный визит в Москву по приглашению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Ранее перед поездкой в Москву, Галибаф отметил, что он доставит в Россию важное послание по стратегическим вопросам Верховного лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи, адресованное президенту России Владимиру Путину.

"Верховный лидер аятолла Али Хаменеи постоянно подчеркивает стратегический характер отношений с Россией, которую он сделал приоритетным направлением для моего первого визита", сказал Галибаф.

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