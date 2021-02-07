7 февр. 2021 г., 19:22
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News Code: 84221381
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В Иране открылась международная выставка IRANTEX

В Иране открылась международная выставка IRANTEX

Тегеран, 7 февраля. ИРНА — В воскресенье на постоянной международной ярмарке открылась 26-я международная выставка оборудования и сырья для текстильной промышленности, текстиля и продукции из текстиля.

26-я международная выставка оборудования и сырья для текстильной промышленности, текстиля и продукции из текстиля (International Exhibition of Textile Machinery, Raw Materials, Home Textiles, Embroidery Machines & Textile Products) проходит с 7 февраля по 10 февраля.

В международной выставке IRANTEX-2021 принимают участие 120 местных и зарубежных компаний из Германии, Турции, Индии и Китая.

Категории экспонируемой продукции: текстильное оборудование, швейные машины, вышивальные машины, оборудование для производства одежды, текстиль для дома, предметы одежды, пряжа, сырьевые материалы, консультации и услуги.

               

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