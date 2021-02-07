Иран становится независимым во всех сферах, заявил командующий КСИР

"Иран помимо потребностей развития, обладает большим потенциалом в области науки, промышленности, экономики и технологий", заявил в воскресенье Салами.

"Наши враги работают над тем, чтобы закрыть все окна иранцам, которые нуждаются в развитии. Однако благодаря усилиям нашей мудрой молодежи […] мы видим, что сегодня многие товары, ранее импортированные из-за границы, что делало нас зависимыми от других стран, теперь производятся внутри страны ", добавил глава КСИР.

"Мы сокращаем все виды зависимости. Санкции [введенные США] предоставляют иранцам прекрасную историческую возможность не только на данном этапе, но и для всей будущей истории Ирана", сказал Салами, подчеркнув продолжающееся развитие в Иране.

По словам военного чиновника, санкции послужили спусковым крючком для мотивации, веры и убеждений иранцев, которые привели к реальной борьбе в обществе за устранение всякого рода зависимости. "Мы отличаемся от всех других стран мира. Мы находимся под глобальными санкциями, и никто нам не собирается помогать. Наши друзья в лучшем случае стараются не враждовать. Никто не помогает стране встать на ноги", указал он.