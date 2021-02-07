7 февр. 2021 г., 15:11
Journalist ID: 2177
News Code: 84221066
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Иран будет производить 100 млн т нефтехимии к следующему году

Иран будет производить 100 млн т нефтехимии к следующему году

Тегеран, 7 февраля. ИРНА — Нефтехимические мощности Ирана достигнут 100 млн т/год стоимостью 25 млн. долларов к следующему иранскому году (начинается 20 марта 2020 года). Об этом в воскресенье сообщил министр нефти Ирана Б. Зангане, выступая на церемонии официального открытия 14-й Международной выставки IRANPLAST 2021.

"Нефтехимические мощности Ирана достигнут 100 млн т в год стоимостью 25 млн. долларов к следующему году, а к 2025 году стоимость нефтехимии страны достигнет 33 млн. долларов", сказал министр нефти.

"Несмотря на то, что в текущем году мы столкнулись с самыми суровыми санкциями, мы запланировали открытие 17 проектов, из которых 11 проектов уже введены в эксплуатацию, а другие проекты будут введены в эксплуатацию в ближайшие месяцы. Также 9 проектов будут введены в эксплуатацию в следующем году", сказал Зангане, отметив, что текущий год был золотым годом нефтехимии.

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