Иран будет производить 100 млн т нефтехимии к следующему году

"Нефтехимические мощности Ирана достигнут 100 млн т в год стоимостью 25 млн. долларов к следующему году, а к 2025 году стоимость нефтехимии страны достигнет 33 млн. долларов", сказал министр нефти.

"Несмотря на то, что в текущем году мы столкнулись с самыми суровыми санкциями, мы запланировали открытие 17 проектов, из которых 11 проектов уже введены в эксплуатацию, а другие проекты будут введены в эксплуатацию в ближайшие месяцы. Также 9 проектов будут введены в эксплуатацию в следующем году", сказал Зангане, отметив, что текущий год был золотым годом нефтехимии.