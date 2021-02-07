Делегация министерства здравоохранения Ирана прибыла в Москву

Иранская делегация намерена проводить переговоры с российскими властями в целях совместного производства вакцины от коронавируса.

Стороны будут подписать соглашение о совместном производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране. Иранская делегация также посетит российскую компанию, которая производит вакцины от коронавируса.

«Переговоры по покупке и совместному сотрудничеству в производстве вакцины «Спутник V» начались уже несколько месяцев назад с усилиями посольства Ирана в РФ и МИД Исламской Республики. Подписать двустороннее соглашение стоит на повестке дня данной поездки», заявил Шанесаз по прибытии в Москву.

По его словам, стороны проведут окончательные переговоры по совместному производству российской вакцины от коронавируса в Иране.

Напомним, первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставлена в Иран на самолете иранской авиакомпании Mahan Air.

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