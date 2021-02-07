Лидер заявил о возвращении Ирана к своим обязательствам по СВПД в случае отмены всех санкций

«Именно Иран вправе выдвигать условия по СВПД, ведь он выполнил все свои обязательства, а не США и евротройка, нарушившие их. Если они хотят, чтобы Иран вернулся к обязательствам, США должны отменить все санкции. Мы проверим и если подтвердится, то и мы вернемся к обязательствам», заявил лидер на встрече с группой командиров ВВС армии ИРИ в преддверии 42-й годовщины победы Исламской революции.

Лидер назвал данную позицию четкой и необратимой политикой Исламской Республики Иран.

«США и страны евротройки в начале дела временно отменили некоторые санкции, но потом возобновили и даже ужесточили санкции, поэтому они не вправе выдвигать условия по СВПД», добавил Лидер.

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