Тегеран и Москва полны решимости развивать долгосрочные взаимодействия

Он в интервью ИРНА заявил, что двусторонние взаимодействия расширились, несмотря на ситуацию с пандемией Covid-19.

По его словам, визит председателя иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа в Москву свидетельствует о стратегическом партнерстве Ирана и России.

В четверг посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Галибаф посетит Россию 7-9 февраля.

Президент Российско-иранского общества дружбы также указал на поездке иранской делегации министерства здравоохранения во главе с председателя Организации по контролю за производством лекарств и продовольствия Ирана в Россию, и заявил о значении этого визита после того, что Россия доставила первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иран.

Он также выразил удовлетворение тем, что Иран доверял российской вакцине от коронавируса.

Напомним, 4 февраля первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Иран.

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