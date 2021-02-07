Тегеран и Москва полны решимости развивать долгосрочные взаимодействия

Он в интервью ИРНА заявил, что двусторонние взаимодействия расширились, несмотря на ситуацию с пандемией Covid-19.
По его словам, визит председателя иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа в Москву свидетельствует о стратегическом партнерстве Ирана и России.
В четверг посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Галибаф посетит Россию 7-9 февраля.
Президент Российско-иранского общества дружбы также указал на поездке иранской делегации министерства здравоохранения во главе с председателя Организации по контролю за производством лекарств и продовольствия Ирана в Россию, и заявил о значении этого визита после того, что Россия доставила первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иран.
Он также выразил удовлетворение тем, что Иран доверял российской вакцине от коронавируса.
Напомним, 4 февраля первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Иран.
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