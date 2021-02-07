Иран решительно ответит на любую угрозу со стороны Израиля

"В последнее время израильский режим не только активизировал свою провокационную и воинственную риторику против Исламской Республики Иран, но и активно пытается реализовать свои враждебные угрозы в отношении Ирана", говорится в письме Тахт-Раванчи к Генеральному секретарю ООН и Председателю Совета Безопасности ООН.

"Последним примером таких угроз является заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Израиля от 26 января 2021 года, в котором он, помимо ложных высказываний о мирной ядерной программе Ирана, сказал, что в дополнение к существующим планам против Ирана, израильские военные готовят ряд оперативных планов, для того, чтобы развивать их в течение следующего года, поэтому эти планы должны быть на столе", указал иранский дипломат.

Тахт-Раванчи добавил, что подобные угрозы являются грубым нарушением статьи 2 Устава ООН подчеркнув, что учитывая мрачную историю нападений этого режима на страны региона, требуют соответствующей реакции со стороны международного сообщества.

"Совершенно очевидно, что израильский режим должен нести полную ответственность за последствия своих необузданных и неправомерных действий", указал постпред Ирана при ООН.