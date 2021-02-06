МИД Ирана призвал страны прекратить осаду Йемена

«Прекращение поддержки и отказа от продажи оружия саудовской коалиции, если не политический маневр, могло бы стать шагом к исправлению прошлых ошибок», - сказал он.

«Это само по себе не решит проблему Йемена, и необходимо отменить воздушную, морскую и сухопутную блокаду, унесшую жизни тысяч людей в стране из-за нехватки продовольствия и лекарств, и отменить военные нападения стран-агрессоров во главе с Саудовской Аравией на Йемен», - отметил он.

Как пояснил Хатибзаде, «Иран приветствует любые попытки международного сообщества поддержать Йемен и прекратить поддержку агрессора и продолжает настаивать на своем четырехпунктовом решении проблемы».