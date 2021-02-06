В Иране назвали целью визита спикера парламента в Россию торгово-экономические вопросы

Завтра, в воскресенье, по приглашению спикера Государственной Думы России Вячеслава Володина спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф посетит Москву с визитом во главе делегации высокого уровня.

Подчеркнув, что продвижение ирано-российских отношений до стратегического уровня является одной из важнейших целей этого визита, Негахдари заявил: «Различные встречи по экономическим вопросам и торговым отношениям являются важной частью визита спикера в Россию».

По его словам, «помимо укрепления экономического сотрудничества в форме двусторонних отношений, укрепление торговых отношений в форме Евразийского союза, наблюдателем которого является Иран, а также обсуждение коридора Север-Юг станут другими важными темами визита Калибафа в Россию».