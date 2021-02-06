В асимметричном бою на малой высоте обороноспособность Ирана увеличится: минобороны

Как сообщает ИРНА, бригадный генерал Амир Хатами в субботу на торжественном открытии линии массового производства ракет и заводов по производству твердого топлива, поздравляя годовщину победы Исламской революции, назвал значительный прогресс оборонной промышленности пророческим руководством основателя исламской революции.

«В сложных условиях санкций эта Министерство обороны смогла предпринять ценные шаги в разработке, создании и производстве различных видов обороны и достижений вооруженных сил путем планирования и использования полностью местных знаний и технологий, а также используя компании и университеты, основанные на знаниях», - отметил он.

«Минобороны и специалисты оборонной промышленности, опираясь на знания и прогресс, являющиеся результатом уверенности в себе и доказали, что смогут в кратчайшие сроки удовлетворить все оборонные потребности вооруженных сил», - пояснил он.

«Сегодня, благодаря готовности вооруженных сил, ни одна сила в мире не осмеливается вторгнуться в нашу родину», - заключил Хатами.